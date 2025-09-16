16日10時現在の日経平均株価は前週末比91.55円（-0.20％）安の4万4676.57円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は831、値下がりは710、変わらずは74。 日経平均マイナス寄与度は78.6円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ＳＢＧ が44.57円、任天堂 が17.39円、アドテスト が16.21円、バンナムＨＤ が12.26円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を23.30円押し上げている。次いでＴＤＫ が