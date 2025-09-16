2025年9月14日、韓国メディア・毎日経済は「米国が韓国に3500億ドル（約52兆円）の投資を迫る中、韓国政府が無制限の通貨スワップを要請した」と伝えた。事実上、21年に終了した米国との通貨スワップの復活を求めたものであり、注目される大統領室によると、韓国政府は米国との関税交渉の過程で、無制限の通貨スワップの必要性を強調したという。ある関係者は「常識的な水準で外為市場の安全装置を確保するための対応」だと説明し