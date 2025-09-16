サッカー日本代表の森保一監督が、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド日本サッカーここだけの話」の公開収録に登壇した。番組ＭＣで元日本代表の槙野智章さん、読売新聞の川島健司編集委員、フリーアナウンサーの中川絵美里さんが、史上最速で出場権を獲得したワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会の予選の舞台裏について迫った。史上最速のＷ杯切符公開収録は８月１４日、東京都文京区にある日本サッカー協会の文化創造拠点