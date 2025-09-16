７月の参院選比例選で、自民党候補に投票する見返りに従業員に報酬を渡す約束をしたとして、パチンコ店運営会社「デルパラ」（東京都港区）の社長ら幹部６人が逮捕された事件で、警視庁は１６日、同社社長で韓国籍の李昌範容疑者（５０）ら３人を公職選挙法違反（買収の約束）容疑で再逮捕した。他に再逮捕されたのは、同社の営業本部長の男（４６）、管理本部長の男（４４）の両容疑者。発表によると、３人は７月初旬〜中旬