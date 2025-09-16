トランプ大統領のＳＮＳに投稿された動画のスクリーンショット。トランプ氏が軍事攻撃を命じたとされる船が映っている/Donald Trump/Truth Social（ＣＮＮ）米軍が南米の沖合の国際水域で、ベネズエラから違法な薬物を運搬していたとされる船を攻撃した。この攻撃により３人が死亡した。トランプ米大統領が１５日、ＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」への投稿で明らかにした。トランプ氏は「今朝、私の命令により、米軍はＳＯＵＴＨ