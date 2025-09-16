トヨタ自動車などは１５日、東京・台場で多目的施設「トヨタアリーナ東京」が１０月３日に開業するのを前に、現地で記念式典を開いた。バスケットボール男子・Ｂリーグのアルバルク東京の本拠地となり、周辺施設と連携してにぎわい創出を図る。コンサートやバレーボールの試合などでも利用される見込みで、世界を目指す音楽家やスポーツ選手を発掘する場とする。式典にはトヨタの豊田章男会長や東京都の小池百合子知事、スポー