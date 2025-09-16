１６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、あの岩男（濱尾ノリタカ）の息子が登場し、ネットも即「岩男の息子」がトレンド入りした。この日の「あんぱん」では、キューリオに、ある男性が嵩（北村匠海）に会わせて欲しいとやってくる。その男性とすれ違った八木（妻夫木聡）は目を見開く。その男性があまりにも岩男に似ていたからだ。アンパンマンミュージカルの稽古場にいた嵩は連絡をもらいすぐに会社に戻