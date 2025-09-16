柿、かぼちゃ、サンマなど、”秋の味覚”にはさまざまな食材がありますが、中でも高級食材として人気なのが、松茸でしょう。そんな秋の味覚である松茸を使った『ペヤング一贅沢やきそば 本物の松茸』が発売されました。秋の味覚の代表格風”松茸”をメインに使用したペヤング一贅沢な一品です。お値段はなんと800円（+税）！ペヤングとは思えぬ高級品、繰り返しますがまさにペヤング一贅沢！風味豊かな松茸の旨味が口いっぱいに広