子供にゲーム機を持たせると、何かと問題が出てきたりしますよね。プレイ時間やオンライン上の友達とのやり取り、課金したいなど。筆者の友人B子の悩みは、ゲームを始めると息子が豹変してしまうことでした。 豹変する瞬間 友人のB子の息子は小学5年生。普段は温厚で優しい性格ですが、携帯ゲーム機でとあるソフトのオンライン対戦を始めると性格が豹変してしまいます。 「クソ」「消えろ」など聞くに堪え