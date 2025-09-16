山形県と秋田県にまたがる鳥海山できのうから遭難していた男性と小学生2人がけさ、警察官に発見されました。小学生の男の子は体力を消耗しているということですが、命に別状はないということです。遭難していたのは東京都江東区の男性（32）と、山形県酒田市の小学生の男の子（9）と女の子（12）のあわせて3人です。3人は、きのうの朝から他の親族とあわせて5人で秋田県側から山に入っていました。5人は頂上付近まで登り、その後別