マジシャンと呼ばれる雀士が、ついに配牌まで操りだした？「大和証券Mリーグ2025-26」、9月15日の第1試合で赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が、東3局に赤牌3枚を全て手にする「オースルター配牌」を親番で手に入れ、ファンも大いに盛り上がった。【映像】眩しい！赤3枚入りの絶好配牌Mリーグではマンズ・ピンズ・ソウズのそれぞれ「5」に赤牌が入っている。持っているだけで1翻アップするラッキーアイテムで、赤あり・なし