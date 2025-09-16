とちぎテレビ 大田原市で「第１回栃木国際映画祭」が１５日までの三日間開かれました。 映画館がない大田原市で映画文化に触れる機会を作ろうと市民が主導して企画しました。 目玉の国際短編映画部門には２０以上の国から合わせて１４６作品の応募があり、事前審査を通過した４４本から優秀作品を選びました。