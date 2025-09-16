1909年の開園以来、ぶどう栽培とワイン造りを手がけてきたサントリー登美の丘ワイナリー（山梨県甲斐市）。8月末には新たな醸造棟が竣工し、このほどメディアに公開された。見学ツアーもリニューアル。独特のテロワールを生かしたものづくりとともに、日本ワインブランド「SUNTORY FROM FARM」の魅力を発信する。「サントリーにとってワインは祖業。ものづくりに日本らしい感性を反映させ、日本料理との相性を訴求。世界に日本の文