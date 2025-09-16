お笑いコンビ、アインシュタインの稲田直樹（40）が16日までにX（旧ツイッター）を更新。インスタグラムアカウントの不正ログイン被害をめぐる騒動をネタにした替え歌の動画を披露した。稲田は「先日の『ナオキ30分』内で披露した替え歌です」と、自身のソロライブでサザンオールスターズの名曲「いとしのエリー」の替え歌をギター弾き語りで披露した動画をアップ。歌詞では「乗っ取られたこともあるやってないって言ってもなお