2025年9月10日、Ankerからモバイルバッテリーの「Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」が登場しました。その名の通り1万mAhの容量で、最大45W出力が可能な代物。Ankerから提供してもらったのでどんなものなのか確かめてみました。Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-C ケーブル) | バッテリーの製品情報 | Anker Japan 公式オンラインストアhttps://www.ankerjapan.com/products/a16