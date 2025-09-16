かつて世界的強豪バルセロナなどで活躍した元フランス代表DFエリック・アビダル。バルサでは2度のUEFAチャンピオンズリーグ優勝を成し遂げると、引退後はスポーツディレクターも務めた。そうしたなか、46歳になったアビダルは、公式声明としてこのようなメッセージをSNSに投稿した。「あってはならない噂がある。私は家族と一緒にいるし、何も問題ない。リスペクトすることが大切だ。はっきりさせたい。僕は問題ない、生きているし