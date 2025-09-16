米連邦準備制度理事会（FRB）の会合に出席するクック理事＝6月、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領による米連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事解任を巡る訴訟で、ワシントンの連邦高裁は15日、解任を一時的に差し止めた連邦地裁の判断を不服としたトランプ氏の上訴を退け、地裁の判断を支持した。ロイター通信が報じた。地裁は9日、トランプ氏が解任の正当な理由を特定していないなどとし、解任の