人気グループ「BTS」が所属する韓国の大手総合エンターテインメント企業HYBE（ハイブ）創業者で取締役会議長のパン・シヒョク氏（53）が15日、ソウル警察庁金融犯罪捜査隊で資本市場法違反の疑い(詐欺的不正取引)で取り調べを受けた。午前10時から始まった事情聴取は午後11時47分頃まで続き、14時間ほどがかかった。韓国メディアが報じた。聴取を受ける前、パン氏は「私事で、ご心配をおかけして申し訳ないです。今日の調査に誠実