【アルケミスト】 発売日：8月 価格：31,900円 セール価格：25,179円 楽天ブックスにて、Shenzhen Mabell Animation Culture Developmentが企画・製造し、PLUMPMOAが輸入販売を行なっている1/7スケールフィギュア「アルケミスト」が特別価格で販売されている。セール価格は21%オフの25,179円。 本商品は、キャラクターデザイナー