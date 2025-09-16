ネットスターズについてウエルスアドバイザーが１６日付リポートで、投資判断「オーバーウエート」（強気）継続、想定株価レンジを１４００−１６００円とした。同社はマルチキャッシュレス決済ソリューション「ＳｔａｒＰａｙ」の提供を手掛ける。キャッシュレス市場の拡大を取り込むとともに、国内需要の堅調が続くことから、ＫＰＩ（重要業績評価指標）とするＧＰＶ（決済取扱高）は拡大傾向が続いてる。ＧＰＶの拡大