4万5000円を突破した日経平均株価を示すモニター＝16日午前、東京・東新橋連休明け16日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が初めて節目の4万5000円を突破した。前日の米国株上昇を好感した買い注文が優勢で、3営業日連続で取引時間中としての最高値を更新した。前週末終値からの上げ幅は一時200円を超えた。午前9時15分現在は前週末終値比151円18銭高の4万4919円30銭。東証株価指数（TOPIX）は8.14ポイント高の3168.