ホテルグランヴィア大阪では、2025年10月1日(水)～11月30日(日)の期間限定で「秋の味覚」を堪能できる2つのスイーツプランが登場します。1階ティーラウンジでは栗とかぼちゃのモンブランやアップルパイを楽しめるアフタヌーンティー、19階なにわ食彩「しずく」では前菜からちらし寿司まで揃う豪華な和の八寸とともに、栗や抹茶を使ったスイーツが♡ 洋と和から選べる贅沢なひとときをぜ