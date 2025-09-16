上海市浦東新区張江科学城にある生物実験室で、上海能山生物科技のチーフサイエンティストの斉震氏は、培養皿の中で規則正しく拍動する白い心臓を指しながら、「この心臓は1秒間に約30回の頻度で鼓動している」と語った。新華網が伝えた。斉氏によると、目の前の「人工心臓」は心室、心房、血管といった完全な心臓構造を備えており、現在、世界で生物培養技術によって育成された中で最大サイズの人工心臓だという。「人工心臓」以