JR九州によると、16日午前8時55分ごろ、上り普通列車(二日市午前8時15分発折尾行き)が鹿児島線を走行中、千早〜箱崎の踏切内で自転車が転倒していたため確認を行った。この影響で同9時9分現在、同線門司港〜久留米で遅れが発生している。