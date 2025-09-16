市場の反応が予想できない「中銀ウイーク」 今週は日米の中央銀行が金融政策を議論する「中銀ウイーク」。16～17日に米連邦準備制度理事会（FRB）の米連邦公開市場委員会（FOMC）、続いて18～19日には日銀の金融政策決定会合がある。FOMCでは利下げがほぼ確実視され、一方の日銀会合では金融政策の現状維持が見込まれている。今回の両会合は想定通りになるだろう。問題は、市場予想通りになった場合の、