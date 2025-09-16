【ワシントン共同】トランプ米大統領による米連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事解任を巡る訴訟で、ワシントンの連邦高裁は15日、解任を差し止めた連邦地裁の判断を不服としたトランプ氏の上訴を退けた。ロイター通信が報じた。