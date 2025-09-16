●AKB48時代に鍛えられた精神力「あれ以上に大変なことはあまりない」 昨年4月にAKB48を卒業して約1年半、第2ステージで様々なことに挑み続けるアグレッシブな柏木由紀に単独インタビュー。キャリアの転機について尋ねると、卒業時ではなく30代でアイドル続投宣言をした時だと言う。今度もステージ活動を続けていきたいと常に前を向く柏木が、グループ在籍時代に培ったものから、今後の抱負までをたっぷりと語ってくれた。柏木由紀