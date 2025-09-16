イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ北部のガザ市制圧に向けて地上での作戦を開始したと、アメリカメディアが報じました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は15日、イスラエル当局者の話として、イスラエル軍がガザ北部の最大都市ガザ市の制圧に向けた地上での作戦を開始したと報じました。イスラエル軍は、現地15日の夕方にガザ市への空爆を強化し、その後、戦車が市内へと進入したということです。イスラエルは先月、ガザ