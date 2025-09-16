巨人の赤星優志投手が１６日、ジャイアンツ球場で行われた３軍、故障班練習に合流した。赤星は１４日のＤｅＮＡ戦（横浜）で先発するも、初回に先頭の蝦名に二塁打、桑原に死球、筒香にも四球を与えたところで阿部監督が２番手・平内への交代を決断。１死も奪えずに右肩痛によって降板していた。１５日は横浜スタジアムに姿を見せてはいたが、出場選手登録を抹消。この日はジャイアンツ球場に姿を見せた。