ドル円理論価格1ドル＝147.41円（前日比-0.01円） 割高ゾーン：148.02より上 現値：147.39 割安ゾーン：146.80より下 過去5営業日の理論価格 2025/09/15147.42 2025/09/12147.62 2025/09/11147.46 2025/09/10147.52 2025/09/09147.39 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています