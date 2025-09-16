アメリカ議会上院は、トランプ大統領の経済アドバイザーをFRB＝連邦準備制度理事会の理事に充てる人事を承認しました。トランプ氏のFRBに対する影響力が増すことになります。アメリカ連邦議会上院は15日、8月に任期途中で辞任したFRBのクグラー理事の後任に、CEA＝大統領経済諮問委員会のミラン委員長を充てる人事を賛成48票、反対47票の賛成多数で承認しました。ミラン氏の理事の任期はクグラー氏が務める予定だった来年1月までで