ロックシンガー矢沢永吉（76）が15日、NHK特番「NHK MUSIC SPECIAL矢沢永吉ヤザワ×イチロー〜俺たちの失敗〜」でマリナーズの球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（51）と20年ぶりに対談。「タイムマシーンがあったら」と思ったことがあると明かした06年の初対談番組「英雄の哲学」から20年をへた再会での番組テーマは「俺たちの失敗」、矢沢は98年に、豪州で購入していたスタジオ建設予定地を、友人が無