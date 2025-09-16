上組は続伸し上場来高値を更新している。１２日の取引終了後に、上限を３８０万株（自己株式を除く発行済み株数の３．７５％）、または１３０億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は９月１６日から来年３月２４日までで、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするためとしている。 同時に、インド・ムンドラ港でコンテナフレートステーション（ＣＦＳ）