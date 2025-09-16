ニチリョクは商い伴い急動意。前週末１２日取引終了後、葬式場の運営や仏壇・仏具の販売を手掛ける金宝堂（東京都渋谷区）との間で、業務提携と一部事業の譲渡に関する契約を結ぶことを発表した。葬祭会館「ラステル新横浜」を譲渡する。コアビジネスであるお墓事業への顧客紹介でシナジーを見込む。これが材料視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS