山形県と秋田県にまたがる鳥海山できのうから遭難していた男性と小学生２人が、けさ警察官に発見されました。小学生の男の子は体力を消耗しているということですが、命に別状はないということです。 男性と女の子は自力で下山、男の子はヘリでの搬送を検討しています。 遭難していたのは東京都江東区の男性（３２）と、山形県酒田市の小学生の男の子（９）と女の子（１２）のあわせて３人です。 ３人はきのうの朝から、ほかの親