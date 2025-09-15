「フューチャートレイン・キョウト・ダイナー・アンド・カフェ（FUTURE TRAIN KYOTO DINER ＆ CAFE）」が、京都・梅小路にオープンする。営業開始日は9月20日。 【画像をもっと見る】 同店のプロジェクトは、DDグループが梅小路エリアの地域活性化を目的にJR西日本、京都駅ビル開発、梅小路ハイライン、地元金融機関、京都市など11社が今年3月に締結した「鉄道高架空間の活用によるエリア活性化のための連携協定」に基づき開始