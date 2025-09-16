2025年9月16日未明、北海道札幌市北区の共同住宅の2階一室で、ベランダから侵入した男が金品を要求する強盗未遂事件が発生しました。この部屋に住む女性(44)は隙を見て逃げ出し、けがはありませんでした。警察が男の行方を追っています。事件があったのは札幌市北区新琴似10条1丁目にある共同住宅の2階一室です。警察によりますと、9月16日午前3時15分ごろ、男がベランダからこの部屋に侵入し、就寝中だった女性の口を手で押さえて