RIRIKA（横浜莉々香）人気TikTokerの横浜莉々香が、http//i（ほっとぴー）のメンバーとしてRIRIKA名義で11月3日（月・祝）にデビューする。http//iは、JUNNA（じゅんな）・HEEHEE（ひひ）・MI-MI（みーみ）・NONOKO（ののこ）・RIHO（りほ）・SANGO（さんご）・RIRIKA（りりか）・YUNA（ゆうな）の8名からなる女性アイドルグループで、メンバーのそれぞれは日韓のインフルエンサーとして活動しており、TikTokやInstagramなどのSNS