モデルの長谷川理恵（５１）が１６日までに自身のインスタグラムを更新。衝撃の美ボディーを披露した。１日の投稿で「断酒中」であることを伝えていた長谷川。「断酒生活、早いもので残すところ１週間！」と伝えた。「血液検査の数値も楽しみだし、何よりお酒との付き合い方がわかったのが今回の大きな収穫。ついでに浮腫みまでとれて体重も減」と縦に線が入ったくびれたウエストを見せたトレーニングウェア姿の自撮りショッ