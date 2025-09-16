旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■ピリッと正解：エシャレット難易度：★★★★☆エシャロットではありませんエシャレットとは、ラッキョウの若採り品のことを指します。一般的にエシャレットとして流通しているものは、ラッキョウの葉がまだ青く、根も柔らかいうちに収