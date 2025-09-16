9月14日に閉幕した韓国プロゴルフ（KPGA）ツアー新韓東海（シンハン・ドンヘ）オープンのトップ10に、KPGAツアー所属選手は1人しかいなかった。共同2位で大会を終えたカナダ出身の同胞選手イ・テフンが、トップ10の中で唯一のKPGA所属選手だった。共同6位の金成荽（キム・ソンヒョン）は今年はKPGAツアーではなく、米国プロゴルフ（PGA）2部のコーン・フェリーツアーで活動しており、今回の大会は日本ツアーシードを利用して