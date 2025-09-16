心の奥には、自分でも気づかない「重荷」が隠れていることがあります。それは人間関係や過去の出来事、あるいは自分自身の思考かもしれません。このテストで、今のあなたを苦しめているものを探ってみましょう。【詳細】他の記事はこちらQ：この中であなたが好きな色はどれですか？ A：赤B：灰色C：黒D：緑あなたはどれを選びましたか？さっそく結果を見てみましょう。【この診断テストでわかること】「今のあなたを苦しめているも