俳優・本木雅弘（59）の長男でモデルとして活躍するUTA（27）が16日までに自身のインスタグラムを更新。祖母で女優の樹木希林さん（18年死去）の命日に写真を披露ししのんだ。ストーリーに「9/15」とハトの絵文字3つと共に記すと、米アナハイムのエンゼル・スタジアムの前での樹木さんのショットをアップ。続けて樹木さんのポートレートが収められたフォトフレーム2つを投稿した。9月15日は樹木さんの命日だった。