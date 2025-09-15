とちぎテレビ 敬老の日の１５日、宇都宮市内の動物園では、長寿のモルモットを祝うイベントが行われました。 宇都宮動物園で飼育されているメスのモルモット「スピカ」です。 今年９歳を迎え、人間の年齢でいうと９０歳のおばあちゃん。 長寿のお祝いで、飼育員からリンゴやニンジン、パンを使ったケーキがプレゼントされました。 園によりますと、モルモットの平均寿命は５歳から７歳と言われていて、ここまで