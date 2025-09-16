モデルでタレントのRIKACO（59）が16日までに自身のインスタグラムを更新。幼少期の写真を公開した。「ストーリーに載せたら皆さんからのコメントが沢山届いたのでポストにして残そうと思いました」と書き出したRIKACOは「父がお神輿が好きで産まれ育った横浜のお祭りのあちこちについて回ってた頃、この写真は6歳頃、お神輿の上にあげてもらい（提灯の絵文字）を持ち盛り上げてました」と投稿。頭にはちまきを巻いて提灯を掲