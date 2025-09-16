イスラエルの空爆後、建物から立ち上る煙＝15日、パレスチナ自治区ガザ市（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】米ニュースサイト、アクシオスは16日、イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザの中心都市、ガザ市での地上侵攻を始めたと報じた。15日、ガザ市で大規模な空爆を実施した後、戦車が市内に入ったとしている。軍は発表していない。ガザ市では一時、約100万人が避難生活を送っていたとされている。イスラエル政府は8月に