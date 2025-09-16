密かに流行っている水耕栽培。ダイソーでもガラス製のセパレート花瓶が販売されて話題になりましたよね。しかし、人気の影響かすぐに売り切れてしまい、姿を見かけなくなっていた今日この頃。そんな中、先日ダイソーの園芸グッズ売り場でいいもの見つけました♡早速ご紹介していきます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：球根栽培ベース価格：￥110（税込）サイズ（約）：7.4cm×13.9cm×7.4cm販売ショップ：ダイソー