とちぎテレビ 鹿沼市の東北自動車道で２歳の男の子が意識不明の重体となった追突事故で、先に事故を起こし車を置いて逃走した疑いで逮捕されたトルコ国籍の３０歳の男の身柄が１５日、宇都宮地方検察庁に送られました。 道路交通法違反の疑いで送検されたのは、トルコ国籍で埼玉県さいたま市の解体業、ベアジット・セイト・イゼツ容疑者（３０）です。ベアジット容疑者は１３日の午後７時４０分ごろ、鹿沼市藤江町の東北自