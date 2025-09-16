日経平均株価が、史上初めて4万5000円をつけました。【映像】史上初の4万5000円を超える瞬間16日の日経平均は、先週末の終値より200円近く値上がりして取引が始まりました。15日のアメリカ市場で主要な株価指数がそろって上昇した影響から、半導体・ハイテク関連株を中心に買われていると見られます。9時8分には、史上初めて4万5000円を超えました。ただ、市場関係者からは、今週は日米で相次いで金融政策を決める会合が控