’25年8月、北海道・羅臼岳で登山者が熊に襲われ死亡した事件は全国を震撼させた。これから行楽シーズンを迎えるだけに、誰もが危険な野生動物と遭遇する可能性はある。九死に一生を得た人々から、緊迫の体験談を聞いた。◆間違えてサメの背中に乗り、水中格闘はまさかの結末！今から4年前の8月、伊藤正太さんは地元の海で恐怖の出来事に遭遇した。お盆休み、中部地方の島にある故郷に帰省した伊藤さんは、幼い頃から親しん